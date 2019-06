© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -vice ministro del Commercio Cinese, ha reso noto che tra i negoziatori di Stati Uniti e Cina si sta cercando "di cnella telefonata del 18 giugno". L'esponente del governo di Pechino si riferisce al fatto che, in vista del G20 di Osaka, atteso per il 28 e 29 giugno, il suo team e quello americano si stanno confrontando su come superare le dispute commerciali per ilche irispettivi presidenti, avranno in Giappone a margine dell'evento.Wang, nella conferenza avuta con i media, rispondendo a una domandaalzato dagli USA verso aziende cinesi che ha, ha ribadito che il suo Paese vorrebbe che gli. Per le nuove aziende è subentrato infatti, a pochi giorni dall'incontro che dovrebbe portare ad una chiusura delle trattative tra le due superpotenze, ilnegli States e unoCosì, se le parole delle due controparti al momentoper l'ormai tanto atteso e travagliato accordo sui dazi, che fino ad ora ha fatto tremare i mercati mondiali,nella guerra commerciale, che si estende, comportando danni economici per entrambe le parti in causa.