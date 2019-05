(Teleborsa) - Il Presidente americano Donald Trump si mostra piuttosto ottimista sulla possibilità di concludere il faticoso accordo commerciale con la Cina, nonostante di recente sia partito il contrattacco con un nuovo round di dazi ed altri sono previsti a giugno.



In occasione della conferenza stampa congiunta a Tokyo con il Premier giapponese Shinzo Abe, Trump ha affermato che ci sono possibilità "molto buone" che si arrivi ad un accordo.



"Penso che prima o poi in futuro, la Cina e gli Stati Uniti avranno un grande accordo commerciale e non vediamo l'ora che ciò avvenga", ha dichiarato Trump.



Trump potrebbe incontrare il collega cinese Xi Jinping in occasione del vertice del G20, che si terrà proprio in Giappone, ad Osaka, alla fine di giugno (28 e 29 del mese).







