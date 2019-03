Dazi, Trump apre nuova crociata contro India e Turchia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mentre proprio ieri è arrivato l'annuncio di un possibilesul fronte dazinon sembra proprio trovare pace. Come annunciato in due lettere inviate dal presidente Usa al Congresso, diffuse dalla Casa Bianca, ora il tycoon ha puntato il dito controAl centro della questione vi è il"Washington intende cancellare la", fa sapere in una nota ilAlla base dellasu determinati prodotti vi è il fatto chenon avrebbe rispettato i requisiti di reciproco accesso al mercato mentre la, per il presidente Usa, "e' sufficientemente sviluppata dal punto di vista economico".Ora sul punto deve esprimersima, nel caso in cui non decidesse,per agire in base ai suoi poteri. In base al cosiddettoad alcuni Paesi è consentito esportare negli Stati UnitiSecondo un rapporto delè il Paese che nel 2017 ha più beneficiato del sistema, esportando negli Stati Unitimentre la Turchia è la quinta nella lista dei Paesi beneficiari, con"Ho stabilito che l'India non ha assicurato agli Stati Uniti un accesso equo e ragionevole ai suoi mercati", ha spiegato Trump, secondo cui la Turchia, invece, "sulla base del suo livello di sviluppo economico", non dovrebbe essere qualificato come "un Paese in via di sviluppo beneficiario" dell'Ssp.