Dazi su acciaio, giù le barriere fra USA e UE

Lunedì 1 Novembre 2021, 12:00

(Teleborsa) - Il G20 di Roma ha prodotto un grande risultato, sancendo formalmente la pacificazione fra USA ed Europa per la questione dei dazi sull'acciaio. Un risultato preannunciato dal Presidente Joe Biden, che segna un cambio di passo rispetto alla politica protezionistica del predecessore Donald Trump, artefice dell'imposizione dei dazi sulle importazioni di acciaio ed alluminio dalla UE.

Biden e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in occasione del G20 e cn una calorosa stretta di mano, hanno annunciato l'accordo per mettere fine al regime di dazi su acciaio ed alluminio fra USA ed UE. Naturalmente, questo accordo non mette fine e a tutti i contenzioni fra USA ed UE ma rappresenta un passo importante nel processo verso il bilateralismo che dovrà trovare un accordo su molte altre categorie di beni.

Biden ha definito l'intesa "una pietra miliare" nelle relazioni fra Stati uniti ed Europa, mentre la Presidente von der Leyen ha parlato di "un nuovo passo" nelle relazioni tra i due giganti economici dopo l'intesa già raggiunta per mettere fine alla disputa nel comparto dell'aeronautica.

Il vicepresidente della UE, Valdis Dombrovskis, accogliendo con molta soddisfazione l'accordo, ha sottolineato che si tratta di un importante "passo avanti" nelle relazioni commerciali. Di "risultato importante" ha parlato anche il Commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni non solo perché mette fine alla disputa tariffaria, ma anche perché consente di "rendere le nostre imprese adeguate alla sfida ambientale". C