Dazi, buoni progressi e accordo vicino: Cina estende negoziati con Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continuano ad arrivaresul fronte dellaLa settimana scorsa, ilaveva chiuso il round di incontri a Pechino parlando di "progressi importanti", rimandando al giro di colloqui in corso in queste ore ada dove giungonoinfatti, deciso di estendere i negoziati sul commercio in corso a Washington di altri due giorni, fino a domenica. Il Vicepremier cinese,incontrando il Presidente americano Trump, ha parlato dinegli ultimi due giorni e del raggiungimento. Liu è a capo della delegazione negoziale di Pechino nel ruolo rafforzato di inviato speciale del presidente Xi Jingping. Le parti- Si fa strada anche l'ipotesi di un nuovo summit tra i due Presidenti da organizzare per la fine diLo riferisce Cnbc, secondo cui il faccia a faccia si terrebbe a Mar-a-Lago, il resort di lusso di, che si trova in Florida.A questo punto l'ipotesi più realistica è che sila scadenza della tregua, fissata ad oggi al. Guadagnare tempo, dunque, per continuare la negoziazione che, ovviamente restama incanalata decisamente sul- Lo scorso dicembre, al termine dei lavori del G20 a Buenos Aires, il Presidente americano Donald Trump e il Presidente cinese Xi Jinping avevano raggiunto l'accordo per una tregua sui dazi dIn quell'occasione Trump aveva accettato di annullare gli aumenti tariffari previsti che, suesportate dal Paese asiatico verso gli Stati Uniti, sarebbero dovuti salire dal