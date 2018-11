Dazi, al vertice Apec non c'è l'accordo: tensione Usa-Cina

(Teleborsa) - Fumata nera. Restano insolute le divergenze fra Washington e Pechino. Il teso vertice dell'Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico), centrato sulle politiche tariffarie e sulla competizione fra le sfere d'influenza sull'area del Pacifico fra Stati Uniti e Cina, non prometteva nulla di buono e così è stato.



Si è chiuso infatti a Port Moresby, in Papua Nuova Guinea, senza neanche un accordo per un comunicato finale fra i 21 Paesi membri. Ad annunciarlo Justin Trudeau, primo ministro canadese.



La presidenza di turno della Papua Nuova Guinea si è invece riservata di emettere una dichiarazione a nome di tutti. Una mossa che sembra un tentativo in extremis di salvare almeno la faccia dopo l'evidente flop. © RIPRODUZIONE RISERVATA