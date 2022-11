Datrix, Carolina Minio-Paluello entra in CdA

(Teleborsa) - Ildi Datrix, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, ha preso atto delle dimissioni del consigliere indipendente Massimo Prelz Oltramonti (dovute a sopraggiunti impegni lavorativi e personali) e deliberato la. La nuova consigliera, che rimarrà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti, non possiede azioni di Datrix.Dopo un'esperienza come docente presso la London Business School, Carolina Minio-Paluello ha. Nel 2013 è entrata a far parte diricoprendo il ruolo di Global Head of Solutions e Limited Partner di LOIM presso la sede londinese. La sua carriera è proseguita indove è stata parte del Global Management Committee e ha ricoperto il ruolo di Global Head of Product, Marketing, Solutions and Quant. Attualmente è CEO del digital asset management di"Il progetto mi ha coinvolto fin da subito, Datrix rappresenta un'eccellenza che ho avuto modo di conoscere inizialmente come advisor esterno - ha commentato Minio-Paluello - È stata creata da professionisti che hanno una profonda conoscenza del mondo tecnologico e digitale, per questo è una realtà molto ambiziosa, all'interno di uno dei settori in più forte crescita a livello globale. Sarò, laddove Datrix eccelle nella raccolta e analisi di dati alternativi".