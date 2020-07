CrowdFundMe, nel primo semestre 2020 crescita del 71%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il primo semestre 2020 segna un'importante crescita su base annua per. La piattaforma di crowdinvesting ha, infatti, registrato unrispetto al primo semestre del 2019 (3.749.000 euro), raggiungendo in totale 6.434.221 euro di raccolta. Un risultato che – secondo i dati di Crowdfunding Buzz – sovraperforma ilrispetto allo scorso anno.Un segnale importante arriva anche dall'rispetto allo stesso periodo dello scorso anno passando da 1.616 a 2.494 euro.Secondo l'– un indice creato dall'che riguarda la rivalutazione di società che hanno chiuso campagne di successo – CrowdFundMe sovraperforma, inoltre, ampliamente la media di mercato (169.05 VS 128.72).Cresce, inoltre, ilche nel primo semestre 2020 ha raggiunto quota 2.580 rispetto ai 2.300 dello stesso periodo dello scorso anno. Ad aumentare è anche il(20; + 11% rispetto a H1 2019 pari a 18)."Il 2020 per CrowdFundMe è partito molto bene, già a gennaio, grazie a due campagne importanti avevamo superato i 2 milioni di euro di raccolta complessiva e, nonostante il periodo di difficoltà dovuto all'emergenza del coronavirus, – dichiara– siamo riusciti a non fermarci arrivando a raccogliere oltre 6 milioni di euro. In questa prima metà dell'anno ci siamo anche concentrati sulla nostra community, a gennaio avevamo aperto l'anno con un evento a Borsa Italiana dove abbiamo riunito i imprenditori e investitori, insieme a importanti players del settore. Nei mesi successivi invece, vista anche l'impossibilità di fare eventi fisici abbiamo canalizzato le nostre risorse verso alcune campagne pubblicitarie su Sky che hanno dato riscontri importanti anche dal punto di vista delrispetto al 2019".