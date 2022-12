Croazia entra nell'euro: Bankitalia chiarisce come cambiare banconote

(Teleborsa) -, dopo che lo scorso luglio il Consiglio dell'Unione europea ha approvato l'adesione del paese balcanico fissato il tasso di conversione della kuna croata (7,53450 kuna per 1 euro).Sia l'euro sia la kuna (banconote e monete) potranno essere utilizzati per i pagamenti durante ledell'euro. Dal 15 gennaio le banconote e le monete in euro diventano le uniche ad avere corso legale. I prezzi dei beni e servizi saranno riportati sia in euro sia in kune fino al 31 dicembre 2023.La Banca d'Italia effettuerà, a partire dal mese di gennaio e fino al 28 febbraio 2023, il "" della kuna croata (7,53450 kuna per 1 euro).Il cambio delle banconote in valuta croata in favore della generalità del pubblico verrà effettuatoper un importo massimo, concordato nell'Eurosistema, di 8.000 kune (HRK), corrispondente al controvalore di circa mille euro per ciascuna operazione.L'con conto presso la Banca d'Italia potrà presentare presso la solale banconote in valuta croata per il riconoscimento del relativo controvalore.