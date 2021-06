Covid, negli Usa proseguono le riaperture: a New York raggiunta l'immunità di gregge

(Teleborsa) - Buone notizie dagli Stati Uniti sul fronte della pandemia. Lo stato di New York ha infatti raggiunto l'immunità di gregge, ossia il 70% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid. Una tappa fondamentale che permette di allentare ulteriormente le restrizioni in vigore nello Stato: negozi, ristoranti e palestre potranno infatti scegliere se far indossare o meno la mascherina. I non vaccinati dovranno comunque continuare a mantenere il distanziamento sociale e a indossare la mascherina. Il governatore Andrew Cuomo dichiarato che ora lo sforzo si concentra nelle zone dove c'è resistenza al vaccino.

Revocate anche in California gran parte delle restrizioni anti Covid, dal distanziamento sociale all'uso della mascherina per i vaccinati sino ai limiti di capacità dei luoghi indoor. Le mascherine sono ancora richieste nei mezzi di trasporto pubbico, negli ospedali e nelle carceri, come pure a scuola e negli asili. "Non c'è ripresa americana senza ripresa della California", ha commentato il governatore Gavin Newsom. La California era stato il primo Stato a prevedere misure restrittive molto severe per contenere i contagi da Covid lo scorso anno.