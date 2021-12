Covid, continua la crescita dei ricoveri. Da lunedì in zona gialla altre 4 Regioni

(Teleborsa) - Secondo la rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 30 dicembre il tasso di occupazione in terapia intensiva è salito al 12,9% rispetto al 10,7% rilevato il 23 dicembre. In aumento anche il tasso di occupazione in aree mediche che a livello nazionale risulta essere pari al 17,1% contro il 13,9% della settimana precedente. I dati sono contenuti all'interno del monitoraggio settimanale ISS-Ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid in Italia.

L'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi Covid continua ad aumentare rapidamente: è più che raddoppiata raggiungendo 783 casi per 100.000 abitanti (24/12/2021 - 30/12/2021) contro 351 per 100.000 della scorsa settimana (17/12/2021 - 23/12/2021, dati flusso ministero Salute). Nel periodo 7 dicembre - 20 dicembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,13 - 1,22), leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente (era pari a 1,13) ed ancora sopra la soglia epidemica.

Da lunedì in zona gialla dovrebbero passare Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia, si attende solo l'ordinanza del Ministro della Salute per il passaggio di fascia. La scorsa settimana non ci sono stati cambi di colore e dunque a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, le Pa di Trento e Bolzano e la Calabria (gialle dalla settimana ancora precedente) si aggiungono le 4 che da lunedi prossimo cambieranno fascia portando ad 11 il totale delle Regioni gialle.