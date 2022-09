Covid, Aifa: per i vaccini priorità agli over 60 ma chi vuole vaccinarsi può farlo

(Teleborsa) - La Commissione tecnico scientifica dell'ha approvato imodificati contro ledi Omicron 4 e 5 e ha ribadito che la popolazione a maggior rischio di sviluppare malattia grave – per la quale quindi la dose booster è raccomandata in via prioritaria – "è rappresentata dai soggetti che presentano fattori di rischio e dagli. Tutti gli altri soggetti possono comunque vaccinarsi con lasu consiglio del medico o come scelta individuale".Secondo il parere delladell'Aifa, al momento non ci sono elementi per esprimere unnei confronti dei diversi vaccini bivalenti disponibili (ceppo originario BA.1 e BA.4-5): "Tutti aumentano la protezione contro diverse varianti e aiutano a mantenere una protezione ottimale contro il Covid-19. Anche ilBA.1, infatti, si è mostrato in grado di indurre, nei confronti della variante BA.5, una risposta anticorpale maggiore rispetto a quella del vaccino originario".Sonoin Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute (ieri erano stati 23.161, 17.574 mercoledì scorso). Ieffettuati sono 171.457 (ieri 184.211) con unche dal 12,6% scende all'11%. Idi oggi sono 69 (ieri 93), per un totale da inizio pandemia di 176.404.Lescendono di 12 unità (ieri -13) ed ora sono 151 con 15 ingressi del giorno; in calo di 149 unità (ieri -121) i, per un totale di 3.719 .