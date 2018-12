Countdown per il pagamento del saldo di IMU e TASI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Eche resta confermata per tutte le abitazioni eccetto che per la prima casa. Laper il pagamento è fissata per oggi,, dato che il 16 cade di domenica.per il saldo IMU-TASI relativo all'anno 2018, stabilito sulla base dellee dellefissate con delibera daldi riferimento dove è sito l‘immobile entro la scadenza del 28 ottobre. Nel caso il Comune non abbia deliberato oppure la delibera non sia stata pubblicata nei termini, si applicano anche per il saldo come per l'acconto, le aliquote e detrazioni valide per l'anno precedente., facendo crollare il valore degli immobili e deprimendo l'immensa economia collegata", ha rimarcato il, aggiungendo "bisognerebbe ridurre questo carico, invece, si consente ai Comuni di aumentare le aliquote".Se per un qualsiasi motivo, non si riuscisse a provvedere al versamento entro la scadenza, ma anche se lo si effettuasse pagando meno del dovuto, èe che si riduce alin caso di pagamento effettuato. C'è però anche una seconda strada, quella delIl ravvedimento è diin cui viene effettuato e si suddivide inva effettuatodalla scadenza e prevede il versamento dello 0,1% giornaliero della cifra non pagata (se ad esempio l'importo non pagato era pari a mille euro si paga 1 euro per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni);va effettuato dopo il 14esimo giornoe prevede unadell'importo da versare (nell'esempio precedente 15 euro fino a 30 giorni);per versamenti effettuati dal 31esimoche prevede unadell'importo da versare (nell'esempio fatto 17 euro);per versamenti effettuati dal 91esimo giorno eddalla data del mancato versamento prevede unadell'importo da versare (nell'esempio fatto 38 euro).Oltre alla sanzione,, calcolati sulla base del tasso di interesse che, per il 2018, è pari allo, dovuto secondo i giorni di ritardo (nell'esempio fatto sopra, per ogni giorno di ritardo sarà da versarsi per interessi 0,008 euro).