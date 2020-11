(Teleborsa) - "Ottime notizie da Pfizer e BioNTech sui risultati positivi della loro sperimentazione clinica per un vaccino contro il Covid-19. La scienza europea funziona". Il commento è della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che ha twittato la sua soddisfazione per le l'alta efficacia riscontrata nei test dal vaccino sviluppato dalla casa farmaceutica statunitense in collaborazione con la tedesca BioNTech.

"La Commissione presto firmerà un contratto con loro per avere fino a 300 milioni di dosi. Continuiamo a proteggerci a vicenda nel frattempo", ha aggiunto von der Leyen.

A settembre la Commissione Ue ha ufficializzato il contratto con BioNTech-Pfizer per l'acquisto iniziale di 200 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati membri, con un'opzione di acquistare fino a 100 milioni di dosi ulteriori nel caso si fosse dimostrata la sicurezza e l'efficacia del vaccino contro il Covid-19.

