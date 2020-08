Coronavirus, vittime nel mondo superano quota 700mila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ledanelsuperano quotasecondo il conteggio della Johns Hopkins University. Secondo la stessa università i contagi totali sono oltre 18,5 milioni, quasi 258mila accertati nelle ultime 24 oresono i Paesi con il maggior numero di infezioni, pari rispettivamente a 4.771.080 e 2.801.921, seguiti poi da India e Russia.Negli Usa nel corso dell'ultima giornata sono stati registrati altri 57.540 casi di Covid-19 e 1.399 morti. Laè lo Stato che conta il maggior numero dei contagi, pari a 526.685 su un totale di 4.771.080, seguito da Florida, Texas e New York.E proprio a, per far rispettare la quarantena a chi arriva da stati a rischio, le autorità cittadine sono pronte a far installare deiall'ingresso della città per monitorare chi arriva e informare i viaggiatori che arrivano da 34 stati Usa dell'obbligo delladi 14 giorni.I casi dihanno superato la soglia dei cinque milioni in, diventata la regione del mondo più colpita dalla pandemia. Al momento si contano anche 202mila morti, secondo i dati diffusi dall'Organizzazione panamericana della salute (Ops).Il paese latinoamericano di gran lunga più colpito resta ilcon oltre 2,8 milioni di contagi e 95.819 morti, quasi la metà dei decessi della regione.Ilha registrato 1.240 nuovi casi di coronavirus – di cui quasi un quarto nella sola città di– e altri sei decessi nelle ultime 24 ore. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 41.841 e quello dei morti a quota 1.035.