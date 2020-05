Coronavirus, Turkish Airlines si prepara a ripartire da giugno

(Teleborsa) - Turchia ed oltre 19 paesi esteri da giugno, poi una progressiva normalizzazione tra luglio e agosto. È questo il piano al vaglio di Turkish Airlanes per la ripartenza, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa del Governo di Ankara, Anadolu.



La compagnia di bandiera turca aveva sospeso tutti i suoi voli fino al 28 maggio, in linea con la stretta imposta dall'amministrazione Erdogan per frenare la diffusione del Covid-19.



Per ripartire si prevede un ripristino del 60% dei suoi voli interni ma anche tornare a volare all'estero già dal mese prossimo, con 22 destinazioni che comprenderebbero l'estremo Oriente – Cina e Giappone – ma anche Canada e diversi Paesi europei, dalla Scandinavia al Belgio alla Germania. Non rientrerebbe tra questi invece l'Italia, almeno nella fase iniziale. © RIPRODUZIONE RISERVATA