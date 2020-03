Coronavirus, Prometeia: Nel 2020 PIL italiano in caduta e debito in crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Brusca frenata per la crescita dell'Italia nel 2020. A dirlo sono le– uno dei tre istituti di previsione che fanno parte del panel dell'– alla luce degli effetti dell'. Uno shock che, quest'anno, porterà ilDa inizio maggio, secondo la società di consulenza, avverrà una lenta e selettiva rimozione dei blocchi produttivi. Il. In uno scenario che, per il 2020, stima il, lema – sottolinea Prometeia – "l'intervento fiscale del governo non potrà che essere limitato nel sostenere la domanda".. Nel medio periodo l'Italia dovrà, dunque, convivere con un elevato livello di disavanzo pubblico.Un quadro diche vede il nostro Paese – con un settore servizi e turismo caratterizzato da piccole e medie imprese, e un settore pubblico con un debito già elevato – tra gli Stati più fragili. Dopo lain cui l'Italia ha lasciato sul terreno, per non recuperarlo mai del tutto, un pezzo importante della crescita, ancheDal momento che nessun paese potrà uscire da solo dalla crisi, per Prometeia "è necessario – si legge nel Rapporto – unaltrimenti l'Europa rischia il proprio futuro. Il– sottolinea l'Istituto – verrà garantita solo in un quadro di". La natura dello shock, simmetrico ed esogeno, necessita, dunque, di una "risposta comune sia nel fronteggiare l'aumento di spese legato alle esigenze immediate sia per sostenere la ripresa dell'economia reale".– scrive la Società – "permetterebbe die di fare anche un passo in avanti verso la creazione di quelche potrebbe favorire la". Di contro "non procedere su questa strada rischierebbe di indebolire il progetto europeo, mettendone a rischio il futuro".