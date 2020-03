Coronavirus, plafond di oltre 130 milioni da UniCredit a Gruppo PAM

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - UniCredit consolida il proprio impegno con le imprese ed il territorio assicurandone il sostegno per fronteggiare insieme l'attuale emergenza sanitaria., a beneficio dei fornitori del Gruppo PAM che potranno sostenere il proprio ciclo attivo e far fronte all'attuale emergenza.Lo smobilizzo dei crediti consente di investire le disponibilità economiche in altre attività produttive creando un circolo virtuoso di liquidità, con ricadute positive su tutta la filiera economica.sottolinea che ", consentendo un accesso continuativo al credito basato su un asset fondamentale come quello del rapporto commerciale strategico tra fornitori e clienti".Per"in un momento difficile come questo, credo che. Per questo, stiamo stipulando una serie di accordi con nostri importanti clienti della Grande Distribuzione, tra cui oggi anche un'eccellenza come PAM, che hanno lo scopo di alleviare la tensione finanziaria dei loro fornitori e, a cascata, di tutta la filiera agroalimentare - settore essenziale e da salvaguardare in questa situazione di emergenza che stiamo vivendo".sottolinea che "il nostro gruppo, in un ottica di partnership di filiera, ha voluto mettere a disposizione dei propri fornitori, soprattutto le PMI, unoe dei relativi fabbisogni finanziari".