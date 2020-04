© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -disposte dal Governo per contenere il dilagare dei contagi da coronavirus. Il servizio attivo divede impegnate ora sui binari, e per qualche tempo ancora,, con l'utilizzo diche si alternano tra loro. Tutti gli altri "al prato", si direbbe se si trattasse di aeroplani.. Gli impianti normalmente utilizzati per ricovero e manutenzione dei convogli ITALO sono, nei pressi di Napoli,, entroterra di Venezia e ai. Impianti insufficienti a. E' stato perciò. La scelta per soluzioni momentanee di emergenza, d'intesa con RFI, è così caduta su quattro scali ritenuti idonei, tutti della Campania, precisamentee altrodi. A partire dalla ricarica delle batterie di bordo da effettuare al massimoal funzionamento dei numerosi apparati e dispositivi, comealle due estremità di ciascun treno, oltre a una serie di altre piccole manovre, da ripetere ogni sette giorni. Come la prova freni.. Nel caso che lo stop dell'attività si protragga,