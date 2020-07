Coronavirus, negli Stati Uniti è record di contagi in un giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con il numero di contagi in un giorno che supera per la prima volta da quando è iniziata la crisi sanitaria da Coronavirus quota(52.898 casi quelli registrati dalla Johns Hopkins University).Stando ai numeri pubblicati dall'Università americana che sta monitorando l'andamento della pandemia, nel Paese sono 2.682.270 i casi totali di, con 128.028 morti. È piena emergenza ain Texas dove le strutture ospedaliere hanno raggiunto il 100% della capienza mentre nuovi picchi di contagio vengono registrati in Alaska e Arizona. Laha ripristinato il lockdown sul 75% del suo territorio.Non va meglio inche resta al momento il paese più colpito dalnell'America Latina e il secondo nel mondo proprio dietro gli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore più dinuovi casi (1.448.753 i casi totali) e(60.632 da inizio emergenza). In relazione a casi totali e decessi seguono(288.477 e 9.860) e(282.043 e 5.753), e altri 7 paesi con più di 30.000 contagi:(231.770 e 28.510),(102.009 e 3.470),(67.197 e 1.351),(58.257 e 4.576),(33.387 e 754),(34.463 e 645) e(32.219 e 1.123).Si riaccende la paura per un'acutizzarsi dell'emergenza a, in Giappone, dove per la prima volta dal 2 maggio i contagi giornalieri superano quota 100 (107) – dopo quasi due mesi che erano stati contenuti sotto la media di 50 al giorno – e in, dove nella giornata di ieri si è registrato il secondo record consecutivo di contagi: il ministero della Salute israeliano ha registratodi coronavirus nelle ultime 24 ore, dopo gli 859 del giorno precedente. Due le nuove vittime per complessivi 322 decessi nel Paese.