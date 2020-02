Coronavirus in Italia, Gruppo FS: misure e iniziative

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mentre aumentano ialin Italia e si registra laIlha attivatoper garantire la gestione di situazioni riconducibili a possibili casi dia bordo sia dei treni a media e lunga percorrenzasia deia favore della massimadelle persone in viaggio e del personale di prima linea delle Società operative.In particolare, si legge nella nota ufficiale, Trenitalia ha diffuso un protocollo al personale a contatto con i viaggiatori e ha disposto: l'installazione a bordo treno dilaila bordo dei treni della flotta di Trenitalia (Frecce, InterCity, InterCity Notte e regionali); ladel Ministero della Salute attraverso pieghevoli illustrativi e sui monitor dei treni regionali e delle Frecce; laddove non sono presenti monitor la diffusione a bordo treno di annunci ai passeggeri; laattraverso i canali informativi e i sistemi di vendita di Trenitalia, della cancellazione a tutti i treni della fermata nelle stazioni dicosì come predisposto dalle Autorità competenti; la, in corso, dper chi rinuncia al viaggio per tutte le tipologie di biglietto acquistate."Ilper ridurre al minimo la probabilità di esposizione al contagio, oltre a consigliare il proprio personale, come ottimale procedura comportamentale, diha diramato, in via precauzionale e fino al permanere dello stato di emergenza sanitaria,conclude la nota.