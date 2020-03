Coronavirus, il nuovo elenco delle attività produttive essenziali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il numero deinon varia di molto ma escono alcune attività ed entrano altre voci più dettagliate. In seguito all'arriva unaUn elenco che, al momento, – in attesa di annunciate e probabili proroghe – rimaneAlle imprese che non erano state sospese dalla scorsa versione del decreto e che, per effetto del nuovo, dovranno interrompere la propria attività, sarà consentita lainsistevano da giorni per limitare le attività industriali e commerciali alle sole ritenute davvero essenziali e indispensabili in questa fase, ripetendo che l'obiettivo comune è contenere il rischio di contagio da coronavirus e tutelare innanzitutto la salute e la sicurezza dei lavoratori. Una possibilità prevista dallo stesscheTra lefirmato domenica scorsa, figura unodi macchine per l'agricoltura, la silvicoltura, l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori); escono i codici relativi alla fabbricazione di spago, corde, funi e reti e di articoli in gomma, tra cui gli pneumatici; fuori il commercio all'ingrosso di altri mezzi e attrezzature da trasporto, escluse auto, moto e bici. Per quanto riguarda le, è consentita la produzione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione, l'imballaggio e la fabbricazione di vetro cavo; di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale; di imballaggi leggeri in metallo; di batterie di pile e di accumulatori elettrici. Ingresso anche per attività delle agenzie di lavoro temporaneo, che operano in relazione alle attività industriali e commerciali aperte, e altri servizi di sostegno alle imprese per le consegne a domicilio.Viene corretto il codice della fabbricazione di imballaggi in legno e circoscritte le voci relative alla fabbricazione di carta (escludendo ad esempio cartotecnica e carta da parati); la fabbricazione di prodotti chimici (fuori i coloranti, fiammiferi, articoli esplosivi) e di articoli in materie plastiche (come parti per le calzature e oggetti per l'ufficio o la scuola); la riparazione e manutenzione, installazione di macchine e apparecchiature con diverse esclusioni (ad esempio di forme e sagome, di armi e munizioni, casseforti, carrelli per la spesa e porte blindate, giostre, ma anche di aeromobili e veicoli spaziali e di materiale rotabile). Per l'ingegneria civile via libera alle opere di pubblica utilità con alcune esclusioni come la costruzione di opere sportive, idrauliche e chimiche. Viene invece limitata l'attività dei call center, escludendo quella in uscita (outbound) ed i servizi telefonici a carattere ricreativo; possono operare quelli in entrata in relazione a contratti stipulati con soggetti che svolgono attività economiche che restano aperte, essenziali.