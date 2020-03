Coronavirus, Coop annuncia stop domenicali per due settimane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per le prossime. Lo ha reso noto il gruppo operativo che si è ripromesso didopo il 29 marzo. Inoltre, negli oltre 400 negozi dei territorida giovedì 19 marzo fino al 29 marzoalle ore 19.30.Arriva quindi una nuova misura da parte dell'azienda, dopo l'istituzione del comitato di crisi nazionale e le regole per lavorare in sicurezza. Alla base della decisione c'è sia la volontà di Coop dinei suoi supermercati la domenica e contribuire così a– diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana – sia la necessità di andare incontro alle, fortemente sotto stress nelle ultime settimane.Coop sottolinea che la misura è ovviamente eccezionale e limitata alle prossime due settimane.