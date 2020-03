Coronavirus, Conte: 7,5 miliardi per aiutare famiglie e imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Al termine del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglioha tenuto una conferenza stampa insieme al Ministro dell'EconomiaIl Premier ha annunciato "uno stanziamento da, che comporta con una richiestadi uno scostamento del deficit da(circa lo 0,35% del). "Sono misure straordinarie e urgenti", ha aggiunto. "È già partita la lettera che informa l'Ue di questo scostamento, siamo in costante contatto e da questo punto di vista non esiste alcun problema", nemmeno sulla "piena sostenibilità per la finanza pubblica di queste misure". Così ila data da destinarsi del(previsto il 29 marzo). "La legge ci consente di fissare la nuova data entro ilin una domenica compresa tra il 50esimo ed il 70esimo giorno successivo all'indizione", ha spiegato il ministro per i Rapporti con il, ha detto il ministro dell'Economia ricordando che le risorse stanziate "consentono di fare fronte alle esigenze immediate" ma il Governo è anche "e il sostegno alla crescita, così come sulo che usi la leva, lo stimolo delNel prossimo decreto ci sarannoalle imprese da parte del sistema bancario", ha proseguito Gualtieri, confermando anche le "risorse per il Servizio sanitario nazionale, la protezione civile e le forze dell'ordine, misure che ci consentiranno di sostenere i redditi eIl Premier è poi tornato a parlare della chiusura delle scuole definitache, ha sottolineato "al momento è fino al 15, ovviamente in prossimità della scadenza, per evitare incertezza,".