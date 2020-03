Coronavirus, Commissione Banche: in settimana audizioni per attività task force

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In settimana lafisserà un ciclo diper analizzare l'attività dellain questo periodo di crisi.Scopo dell'indagine sarà quello diin relazione ai decreti emanati dal Presidente del Consiglio e dal Governo con le misure economiche per affrontare l'emergenza coronavirus. È quanto si apprende da una nota diffusa dopo la riunione tenuta questa mattina in videoconferenza dell'ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai Capigruppo.Sotto la lente, specifica la Commissione, finiranno lemessa a disposizione dallo Statosenza oneri e aggravi burocratici, nelle tasche di cittadini e imprese "profondamente provati da questa terribile emergenza" e il monitoraggio dell'operatività sul territorio degli istituti di credito.