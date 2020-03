Coronavirus, Benzinai: confronto con Mise e Mit per far fronte all'emergenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "In continuità con l'azione di Governo si ponecoinvolto dalle gravi conseguenze economiche della crisi legata alla diffusione del Covid-19". È quanto fa sapere in una nota ilal termine dellaNel corso del confronto con le associazioni dei gestori degli impianti di benzina,"Come molte altre categorie, i benzinai svolgono un ruolo cruciale e necessario che in questo momento delicato risulta indispensabile per non fermare il Paese. In questi giorni– ha affermato Patuanelli – le decisioni vengono prese in tempi ristrettissimi, cercando di fronteggiare al meglio le emergenze e di proteggere tutti i lavoratori più coinvolti. Stiamo agendo in una situazione delicata, inimmaginabile per tutti noi, ma lo stiamo facendo davvero con tutte le nostre forze, per quasi 24 ore al giorno. Per quanto riguarda i benzinai – ha annunciato il ministro – mi sono impegnato a convocare, nel più breve tempo possibile, un tavolo tecnico tra ministero dello Sviluppo economico, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ministero dell'Economia e delle Finanze e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per valutare tutte le misure che siamo in grado di adottare a favore della categoria. Risollevare il Paese dopo un colpo così forte richiederà un percorso faticoso e complesso, ma vi prometto che lo affronteremo insieme e che ce la faremo".Il– si legge nella nota – sta già lavorando ad. In particolare, ii potrebbero sospendere il corrispettivo contrattuale dovuto dai gestori di carburante e gestire la pulizia dei piazzali. Inoltre, sarà possibile concordare con i concessionari autostradali periodi di apertura alternata, in funzione della dinamica del traffico, salvaguardando comunque il servizio agli utenti.