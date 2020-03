© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per affrontare lè necessaria unao si rischia un fallimento che avrà serie conseguenze sulla futura integrazione tra i Paesi Ue dal momento che nessuno di essi "è un'isola". Il monito arriva da unopubblicato su Voxeu.org, i cui autori sono parte del gruppo di monitoraggio Covid-19."Eventualisulle misure da prendere per contenere il contagio ed attenuare i costi economici e incertezze sul disegno del percorso di uscita dalla crisi – si legge nel testo – rischiano di". Secondo i ricercatori laCon essa, sia l'offerta che la domanda subiscono uno shock. E quando il consumo e la produzione diminuiscono simultaneamente,L'incertezza sulla politica economica aggrava questi effetti".Se i paesi membri riuscissero a unire i loro sforzi per evitare questo "male comune", la loro cooperazione potrebbe trovare un nuovo slancio per arrivare a dotare l'Ue di un fondamentale bene comune: unaSe dovessero invece fallire – avverte Bankitalia –Nel dettaglio, sottolinea lo Studio, "i responsabili politici europei dovrebbero esaminare quelle che si sono rivelate essere leun intenso ricorso ai test, la tracciabilità dei contatti, l'isolamento degli individui a rischio più elevato (in base all'età o allo stato di salute) nonché dei casi positivi. Tutte queste misure dovrebbero essere implementate in modo sistematico e coerente mentre procede la ricerca di un vaccino, viene trovata una cura, si sviluppa una qualche forma di immunità di gregge e, sperabilmente, l'aggressività del virus si attenua. I governi – si legge ancora – dovrebbero prestare particolare attenzione a comunicare correttamente questo approccio al pubblico, per non lasciare spazio al sospetto che si stiano sacrificando i diritti individuali in nome della salute pubblica. Un contenimento efficace può essere ottenuto senza il pugno di ferro, basandosi invece sulla leva delle tecnologie, della conoscenza e dell'ampia diffusione degli strumenti di informazione e comunicazione, nonché. L'Europa può utilizzare l'iniziale blocco delle attività per riprendere slancio in tutte queste dimensioni, così come in quella dell'alfabetizzazione digitale, rendendo così meno necessario il ricorso a misure draconiane in futuro".In questa fase, "il principio guida – evidenzia la Ricerca – dovrebbe essere quello diDiverse(tagli temporanei dell'imposizione, sostegno al reddito e introduzione di forme di reddito minimo universale) dovrebbero essere introdotte a sostegno dei settori e delle aree maggiormente colpiti. Anche gli interventi atti acome le garanzie pubbliche sui prestiti, sono essenziali". Misure che, in alcuni casi, sono già state attuate nei paesi più colpiti. Allo stesso tempo, affermano i ricercatori di via Nazionale,in modo da evitare un inasprimento delle condizioni del credito. Dovrebbero anche essere pronte a fronteggiare il progressivo traslarsi delle difficoltà nel settore produttivo nei bilanci delle banche, evitando possibili cali nella quantità di prestiti offerti . Dovrebbero infine garantire ilcon acquisti considerevoli di obbligazioni a lungo termine, per consentire al settore pubblico di finanziare le necessarie misure di sostegno al sistema sanitario e al lavoro delle donne e gli uomini che sono oggi in prima linea".In questo contesto, per la Banca d'Italia,Una misura sostenibile – sottolineano i ricercatori di via Nazionale – solo se "temporanea" e che sarà necessario allentare progressivamente al termine dell'emergenza, attraverso "un insieme di misure coerente e ben progettato".