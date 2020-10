Coronavirus, atteso entro il 7 ottobre il nuovo Dpcm: nuova stretta del Governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Servizio di controllo dell'nei luoghi di maggiore aggregazione, obbligo diall'aperto esteso a tutto il territorio nazionale, chiusura anticipata dei locali, aggiornamento della lista dei, nuovi limiti dia eventi pubblici e privati.Sono alcune delle misure per rallentare la diffusione delda inserire nel nuovo– atteso entro il– al vaglio del Governo. Il balzo dei contagi oltre i 2.500 casi al giorni registrato la scorsa settimana ha alzato al massimo il livello di attenzione infatti dei vertici dell'esecutivo che si preparano ad una stretta delle misure di contrasto alConfermate le– utilizzo della mascherina, distanziamento sociale e lavaggio frequente delle mani – nel nuovo provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri molto probabilmente troverà spazio anche l'obbligo di mascherina all'aperto, almeno in quei luoghi dove è più difficile mantenere il. La misura è già prevista in alcune Regioni come Campania e Lazio ma potrebbe essere estesa su tutto il territorio nazionale condai 500 ai 3mila euro per i trasgressori.Sul fronte controlli via libera della ministra dell'Interno,, all'utilizzo dell'esercito per potenziare la vigilanza nel quadro dell'operazione "" proprio nei luoghi di maggiore aggregazione.Escluso il lockdown generale – con ogni probabilità, in caso di necessità, il coprifuoco verrà imposto in porzioni limitate del territorio in cui si riscontreranno importanti focolai di contagi – allo studio del governo ci sono però nuovi limiti per glididei locali pubblici che potrebbero essere anticipati alle 22 o alle 23 (non c'è ancora nessuna indicazione ufficiale) per evitare assembramenti. Nuovi limiti e regole potrebbero riguardare lementre resta contingentato l'ingresso in negozi e ristoranti. Confermata la chiusura delle discoteche.Per quanto riguarda la partecipazioni del pubblico ad eventi all'aperto o al chiuso, nel nuovo Dpcm il Governo si prepara a una stretta alle ordinanze già previste a livello regionale: massimo mille persone pero di piazza, che dovranno comunque mantenere la distanza di un metro. Per gli eventi al coperto (, teatri, sale da concerto), invece, il limite sarà imposto a 200 persone. Una misura analoga si valuta anche per iInfine, il ministro della Salutee il Comitato tecnico scientifico spingono per un aggiornamento della lista dei Paesi a rischio: vi resteranno con ogni probabilitàmentre è allo studio la possibilità di aprire ai viaggi dallavisto il calo dei contagi accertati nella penisola ellenica. Confermate invece le misure che riguardano la sicurezza su aerei, navi e treni e il limite dell'80% della capienza per il