Contingente di infermieri in arrivo all'Aeroporto di Bergamo con l'Aeronautica Militare Italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'continua a svolgere la sua funziona basilare in chiave logistica e operativa per, oltre che i voli di Stato e le missioni di emergenza.Alle 14:00 odierne sulloreclutato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile,Il contingente di infermieri e il ministro Boccia sono stati accolti da, vicepresidente della Regione Lombardia,, sindaco di Bergamo, dai parlamentari, e, presidente di SACBO, società di gestione dell'Aeroporto di Bergamo.Le operazioni di assistenza aeroportuali, comprendenti il trasferimento dall'aeromobile all'aerea arrivi dell'aerostazione secondo le norme che regolano il distanziamento sociale,(Bgy International Services).Il contingente complessivo di 88 infermieri più 6 accompagnatori sarà ripartito tra 44 Infermieri destinati a presìdi ospedalieri della Lombardia e i restanti 44 infermieri ripartiti in Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Prov AuTrento.