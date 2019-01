Consob, nel 2018 confermato ruolo chiave Arbitro controversie finanziarie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con, relativi a richieste di ristoro per un, l'Arbitro per le controversie finanziarie () istituito presso laha confermato nel 2018 il proprioin qualità didei contenziosi tra intermediari e risparmiatori, accrescendo nel suo secondo anno di attività il numero di rappresentanti coinvolti.Rispetto al 2017, infatti, l'Arbitro è stato: dei 1.824 ricorsi, 1727 hanno riguardato fattispecie differenti,coinvolti, balzato dai 111 del 2017 ai 132 dell'anno appena concluso. L'Acf, dunque, si lascia alle spalle l'intervento su fenomeni specifici e localizzati a livello territoriale, chiudendo l'anno con una, con una leggera prevalenza al Sud rispetto al Centro e al Nord.Inoltre,. Negli ultimi mesi dell'anno, tra le altre cose, l'Arbitro si è occupato di valutare le richieste di risarcimento delle duein liquidazione e deiportando a casa un risultato da, nei limiti e nelle modalità previsti dal decreto "mille proroghe".I dati, secondo, "evidenziano che occorre dare sostanza alle regole, superando l'approccio del mero adempimento formale, prevalente tra gli intermediari"."D'altra parte – spiega il numero uno dell'Acf - i risparmiatori devono avere maggiore consapevolezza dei propri diritti e mettersi in condizione di comprendere l'investimento che stanno valutando. Fare domande prima di decidere riduce il rischio di contenziosi".