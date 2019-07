Confindustria, l'economia del sud arretra nei primi mesi del 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Grande stagnazione per l'economia del Meridione.(Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo),, il tasso di attività si ferma al 54% e quello di occupazione al 43,4%. Un dato ancor più preoccupante se si considera che. Più di un giovane meridionale su due non lavora.Per quanto riguarda le imprese, dopo molti trimestri di aumento,L'occupazione inoltre mostra alcuni elementi positivi e molti elementi negativi, quali un -2,2% nel terzo trimestre, con gli occupati che tornano sotto la soglia dei 6 milioni.. Rimangono dunque ancora molto lontani i valori pre-crisi, con investimenti fissi lordi totali inferiori del 36,2% rispetto a quelli del 2007.Sul fonte creditizio infine,, che scendono al Sud in un solo anno di circa 8,3 miliardi. Ad eccezione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è in calo anche la spesa pubblica per incentivi alle imprese, vanificando la prospettiva di una rivoluzione che necessiterebbe azioni forti, come evidenzia il rapporto, a partire dal