Confindustria, Bonomi: industria italiana può essere protagonista della transizione ecologica

Martedì 22 Giugno 2021, 17:45

(Teleborsa) - Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha dichiarato che l'industria italiana può giocare un ruolo da protagonista nel percorso di transizione ecologica. "La nostra industria ricicla l'81,4% dei rifiuti prodotti, siamo leader nell'economia circolare. Basta pensare che siamo i primi in Europa nella capacità di creare il maggior valore economico per unità di materia consumata: ogni kg di risorsa consumata genera 3,3 euro di PIL contro una media europea di 1,98 euro. Francia e Spagna sono a 2,9 e Germania a 2,4. Da questi dati emerge con chiarezza che l'industria italiana e' sostenibile", ha dichiarato in occasione dell'assemblea Assosistema Confindustria, "Il business sostenibile per far ripartire l'Italia".

"Le nostre imprese, da tempo, hanno implementato dinamiche strutturali di circolarità" che "danno un significativo contributo ai processi di decarbonizzazione", ha sottolineato. "Dovremmo guardare al Green Deal europeo e al nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha aggiunto Bonomi –. Una straordinaria opportunità se ben interpretati e declinati, per valorizzare ancor più le capacita' dell'industria d'innovare nella direzione dello sviluppo competitivo nel rispetto dell'ambiente".

Per il presidente di Confindustria, però, la transizione non deve essere "brusca e disordinata", ma "graduale e capace di valorizzare le specificità dell'industria europea". "Sarà decisivo, a livello nazionale ed europeo, attuare politiche atte a garantire la competitività delle imprese in transizione, in particolare di quelle grandi consumatrici di commodities energetiche, affinché la decarbonizzazione non si trasformi in una perdita di capacità produttiva ma al contrario in un volano di crescita verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica", ha dichiarato.