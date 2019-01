Comunicazione giudiziaria per Saipem

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Procura della Repubblica di Milano ha notificato a Saipem, oggi 22 Gennaio 2019, un "decreto di perquisizione locale e sequestro e contestuale informazione di garanzia", in relazione al presunto illecito amministrativo dipendente dal contestato reato presupposto di false comunicazioni sociali asseritamente commesso dall'aprile 2016 all'aprile 2017, nonché in relazione al presunto illecito amministrativo dipendente dal contestato reato presupposto di manipolazione del mercato, asseritamente commesso dal 27 ottobre 2015 all'aprile 2017.Contestualmente, spiega la stessa Saipem che ne dà notizia, la Procura della Repubblica di Milano ha notificato sempre oggi un'informazione di garanzia all'amministratore delegato, nonché, a vario titolo, a due suoi dirigenti (tra i quali l'attuale dirigente preposto nominato il 7 giugno 2016) e ad un suo ex dirigente nell'ambito di una inchiesta avente ad oggetto le seguenti ipotesi di reato: false comunicazioni sociali relativamente al bilancio 2015 e 2016; manipolazione del mercato asseritamente commessa dal 27 ottobre 2015 all'aprile 2017 e falso in prospetto con riferimento alla documentazione di offerta dell'aumento di capitale del gennaio 2016."La società ha prestato la più ampia collaborazione nell'ambito delle attività conseguenti alla odierna notifica e confida che, all'esito dell'indagine giudiziaria, risulterà confermata la correttezza del proprio operato".Saipem ricorda che: la Consob, il 2 marzo scorso, ha affermato la non conformità del bilancio consolidato e di esercizio 2015 e 2016 della società alle norme che ne disciplinano la predisposizione. Nel mese di aprile, Saipem ha impugnato tale delibera dinanzi al TAR Lazio, presso il quale pende tuttora il giudizio; sempre ad aprile, la Divisione Informazione emittenti di Consob ha avviato un procedimento amministrativo sanzionatorio formulando talune contestazioni, in ordine alla documentazione d'offerta (Prospetto Informativo e Supplemento al Prospetto Informativo) messa a disposizione del pubblico da Saipem in occasione della operazione di aumento del capitale sociale realizzata nei mesi di gennaio e febbraio 2016. Tale procedimento è tuttora in corso.