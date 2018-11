Commercio, 2018 nero per i negozi italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e le vendite scendono ai minimi negli ultimi cinque anni. Secondo un'analisi dinei primi nove mesi del 2018 si è assistito a un crollo dei consumi, pari arispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Che ha costretto circai battenti.Dunque i dati relativi ai primi tre trimestri di quest'anno ricordano quelli del periodo 2012-2014,che ha colpito i consumi in conseguenza della crisi economica del Paese. Per quanto riguarda i negozi indipendenti si registra una(per prodotti non alimentari), mentrerispetto allo scorso anno (+0,2% dal +2% del 2017).Fortemente negative le recessioni per calzature e articoli in pelle (da +2,3% a -2,4%) e abbigliamento (da +0,8% a -1,8%), mentre diminuisce, ma resta in territorio positivo, il comparto telefonia e informatica (da +3,4% a +1,4%). Unica eccezione gli elettrodomestici (da +1,8% a +2,7%)."Le vendite stanno rallentando in maniera preoccupante, macommenta la Presidente di Confesercenti"La speranza dei commercianti è che le prossimepossano fornire una boccata d'ossigeno".