Coima Res, perfezionata acquisizione Pavilion da Unicredit

(Teleborsa) - Coima Res ha perfezionato l'acquisizione del Pavilion da UniCredit per Euro 45 milioni di euro (o 46,3 milioni inclusivi di imposte di trasferimento e costi di due diligence) più un potenziale earn-out fino a 5 milioni.



In data 21 maggio 2018, Coima Res ha siglato con UniCredit un accordo preliminare per l'acquisizione del Pavilion e, in data 1° agosto 2018, la società ha siglato un contratto di locazione di durata pari a 9 anni con IBM per l'intero complesso che entrerà in vigore nel primo trimestre 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA