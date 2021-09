CNH Industrial, controllata annuncia emissione obbligazionaria

1 Minuto di Lettura

Giovedì 23 Settembre 2021, 17:15







(Teleborsa) - CNH Industrial ha reso noto che la controllata CNH Industrial Capital Canada intende procedere ad una emissione obbligazionaria attraverso un collocamento privato (private placement) ad alcuni investitori accreditati in ciascuna delle province del Canada, subordinatamente alle condizioni di mercato. I titoli saranno garantiti da CNH Industrial Capital LLC, CNH Industrial Capital America LLC e da New Holland Credit Company, LLC, tutte indirettamente ed interamente controllate da CNH Industrial.



CNH Industrial Capital Canada intende utilizzare i proventi netti dell'emissione per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri attivi nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital Canada.