CNH Industrial: acquisisce quota minoritaria di Zasso Group AG

(Teleborsa) - CNH Industrial ha annunciato di aver completato l'acquisizione di una quota minoritaria in Zasso Group AG, specialista globale in soluzioni per la gestione di piante infestanti e invasive senza l'ausilio di prodotti fitosanitari e con l'impiego di energia elettrica.

Con questa transazione, CNH Industrial rafforza ulteriormente il portafoglio di prodotti di AGXTEND, piattaforma dell'Azienda per l'accelerazione delle startup tecnologiche, e ribadisce il proprio impegno a fornire agli agricoltori di tutto il mondo un facile accesso alle ultime tecnologie innovative. Inoltre, questa partecipazione azionaria rafforzerà ulteriormente le sinergie per facilitare il lancio di nuovi e rivoluzionari prodotti.

Le innovative soluzioni brevettate Electroherb di Zasso consentono un controllo mirato delle infestanti senza fare ricorso a sostanze chimiche e utilizzando invece la corrente elettrica. Questa tecnologia può essere impiegata anche per il diserbo delle aree verdi negli ambienti urbani. Il sistema Electroherb è efficace ed efficiente quanto i normali erbicidi chimici, non deve fare i conti con la crescente resistenza chimica delle piante, offrendo vantaggi da punto di vista sociale e ambientale.

Il Gruppo Zasso, con sede a Zugo, in Svizzera, è stato fondato nel 2016 ed è entrato a far parte della piattaforma AGXTEND nel gennaio 2019, fornendo la distribuzione esclusiva della sua tecnologia di diserbo elettronico XPower. Questa innovativa tecnologia è stata premiata con la medaglia di bronzo per l'innovazione all'edizione 2019 della fiera agricola internazionale SIMA in Francia.

Questa acquisizione è un'ulteriore testimonianza della filosofia di base di AGXTEND, volta a facilitare e accelerare un accesso ampio e aperto alle nuove tecnologie che aiutano gli agricoltori a migliorare complessivamente la loro produttività, efficienza e sostenibilità.

