Cnel, via libera al codice etico

Il Cnel ha dato via libera al Codice etico che stamane è stato approvato dall'assemblea alla presenza del presidente Tiziano Treu e del segretario generale Paolo Peluffo «Una cultura etica nelle istituzioni pubbliche è fondamentale

per restituire credibilità alle istituzioni stesse - ha affermato, come riporta una nota Gian Paolo Gualaccini, relatore

del provvedimento - l'approvazione del Codice Etico del Cnel è l'attuazione concreta dell'art. 54 della Costituzione che recita "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore".



Tra i punti licenziati dall'assemblea anche un documento di Osservazioni e proposte sulle modifiche al Codice della Strada, in discussione in Commissione Trasporti della Camera. © RIPRODUZIONE RISERVATA