© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Chevron Technology Ventures (CTV), società di venture capital dell'azienda petrolifera statunitense Chevron, ha annunciato oggi il lancio del Future Energy Fund II, unche investirà su tecnologie che aiutino a rendere più green il mondo dell'energia.Con il primo Future Energy Fund lanciato nel 2018, CTV ha investito in più di 10 società per supportare lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo della cattura della CO2, della mobilità green e dello stoccaggio di energia. Future Energy Fund II si concentrerà sull', sulle nuove soluzioni di mobilità emergente e sull'"Continuiamo a intraprendere azioni significative per affrontare le sfide e le opportunità della transizione energetica globale - ha affermatopresidente di Chevron Technology Ventures - Sono orgogliosa che il nostro secondo Future Energy Fund abbia il potenziale per rendere leFuture Energy Fund II è l'ottavo fondo di venture capital lanciato da quando CTV è stato istituito nel 1999. CTV ha anche unche investe in tecnologie che possono migliorare il core business di Chevron, attraverso miglioramenti operativi, digitalizzazione e operazioni a basse emissioni di carbonio.