CDP supporta piano rinnovamento tecnologico del RINA

(Teleborsa) - C, player globale di ingegneria, consulenza e certificazione, con undi euro. L'operazione è finalizzata a sostenere un più ampioche il RINA ha definito e sta realizzando in termini di, in particolare, gli investimenti su digitalizzazione, software gestionali e sicurezza informatica.Il finanziamento trova fondamento, non solo nell'impegno di Cdp per la crescita delle imprese italiane, ma anche da una, con cui ha collaborato in diversi progetti attinenti al settore energetico, dei trasporti e delle infrastrutture e nell'elaborazione di studi di mercato sullo shipping e sulla portualità. In particolare, il RINA svolgesu progetti per la PA, realizzasulla portualità e sviluppavolti a spiegare e prevedere il trend della domanda e dell'offerta nel settore crocieristico, cui si è aggiunta recentemente un'analisi degli impatti del COVID-19 sul settore. Infine, con riferimento al sistema dei trasporti, RINA ha fornitoper valutare la finanziabilità di progetti riguardanti il"Questa operazione conferma da un lato il nostro sostegno all'innovazione delle imprese per una crescita forte e sostenibile, dall'altro l'efficacia della nostra strategia di maggior vicinanza al territorio", ha dichiarato, Responsabile Divisione CDP Imprese, ricordando che "il finanziamento del Gruppo Rina rappresenta il secondo intervento a sostegno di un'impresa ligure"."La partnership con Cassa Depositi e Prestiti rappresenta una opportunità centrale per la realizzazione degli ambiziosi progetti che il RINA sta portando avanti sul piano dell'innovazione tecnologica dei propri sistemi e del proprio business", ha dichiarato, Direttore Generale del RINA.