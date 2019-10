Catalfo, Reddito e pensione cittadinanza misure necessarie per Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ilsi confermano come misure necessarie per il nostro Paese". Lo ha detto il ministro del Lavoro,, rispondendo al question time alla Camera."Sapere che 960mila nuclei familiari, circa, non vivono più al di sotto della soglia di povertà è per noi motivo di grande orgoglio, abbiamo assicurato la tenuta sociale del Paese e con la seconda fase del Reddito completeremo il percorso così come avvenuto in altri Paesi europei, come la Germania".Tra le attività messe in campo per evitare che glivadano a persone che non ne hanno diritto, Catalfo ha ricordato i controlli incrociati su lsui beneficiari degli assegni che "ha permesso nel primo semestre del 2019 di accertare la presenza di 185 lavoratori in nero percettori della misura, testimonianza più che importante del buon funzionamento dell'apparato dei controlli".