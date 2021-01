© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ", dopo la, per definire ilche rappresenta un'per il".Lo ha scritto in un post su Facebook il viceministro dell'Economiasottolineando che "laed è proprio quello a cui stiamo lavorando con maggiore intensità in queste ore, è, che sia in grado di innovare profondamente l'Italia, colmando quel divario che esiste tra le diverse aree e facendo fare un salto di qualità complessivo all'intero".Un piano, integrato con le altre politiche ed i, che - prosegue - "migliori la qualità della vita dei cittadini, disegnando un Paese più forte e competitivo. Ma oltre ad investire correttamente i 209 miliardi del Recovery Fund, questo processo va accompagnato con un piano straordinario di riforme, che dovranno andare in parallelo o, in molti casi, anticipare anche gli stessi investimenti, per garantirne la piena attuazione. Riforme, attese da decenni, necessarie per attrarre investimenti, far"Oggi il Paese ha bisogno di questo, disi era persa l'abitudine.invece, è quello che abbiamo, conclude Castelli.