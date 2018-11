Carige, Innocenzi: fiducioso su sostegno grandi azionisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In vista del nuovo aumento di capitale in arrivo, l', si dice "assolutamente fiducioso" in merito all'apporto che i grandi soci potrebbero dare all'operazione di rafforzamento patrimoniale che comprende l'emissione di un bond e un aumento di capitale da complessivi 400 milioni di euro.Quanto alin vigore, Innocenzi ha spiegato: "di piano. Abbiamo anzi un piano che sta andando avanti con la priorità della riduzione del rischio, che prevede la cessione di Utp e la cartolarizzazione delle sofferenze. Questi sono i due pilastri aggiuntivi al pilastrone del rafforzamento patrimoniale. Quindi, non c'è nulla di accantonato, ma abbiamo delle priorità e credo che il menu delle priorità sia bello ricco per le prossime settimane".Alla domanda se saranno previsti altri, l'AD di Carige ha risposto: "Oggi dobbiamo lavorare sul piano in corso, dobbiamo fare un lavoro importante di revisione del piano in vista dell'aumento di capitale e del progetto di bilancio 2018. Usciremo con il piano in occasione della presentazione del bilancio 2018. E' chiaro che il rapporto costi-ricavi è un pilastro di qualsiasi piano ed è fato di due cose: costi e ricavi. Lavoreremo bene per capire come ottimizzare questo rapporto".Il titolo Carige ha assistito nella giornata di ieri, 16 Novembre, ad una nuova caduta in Borsa (-10%) in attesa dell'assemblea, convocata il 22 dicembre, per deliberare sull'aumento di capitale.