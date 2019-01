Caos Brexit. Mercati a prova di tenuta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, all'indomani della bocciatura da parte del Parlamento inglese dell'accordo sulla Brexit raggiunto tra lacon l'Ue. Un risultato che apre oggi al voto di sfiducia nei confronti del primo ministro inglese. Tra i listini del Vecchio Continente, si distingue invece lache beneficia del, dopo l'affondo della vigilia.Sul mercato Forex, nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,142. Sul fronte macro, in arrivo nel pomeriggio dagli USA, i prezzi alle importazioni e le vendite al dettaglio.. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,44%.Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +265 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,81%.Francoforte, lima lo 0,04%. Giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,27%. Parigi avanza dello 0,37%., che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,67%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori bancario (+2,04%), viaggi e intrattenimento (+1,37%) e telecomunicazioni (+1,23%). Nel listino, i settori chimico (-1,14%), alimentare (-1,02%) e media (-0,63%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza Juventus (+2,74%), Unicredit (+2,70%) e BPER (+2,04%).Sotto pressione Pirelli, con un forte ribasso dell'1,09%: il titolo, insieme al settore, risente del profit warning lanciato da Goodyear. Il colosso USA ha detto che i volumi di vendita di pneumatici, subiranno una flessione del 3%, nel quarto trimestre.del FTSE MidCap, Italmobiliare (+4,53%), Banca Ifis (+3,46%), Falck Renewables (+3,21%) e Anima Holding (+2,39%). Giù, invece, OVS, -4,35%.