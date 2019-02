BTP: domanda a quota 41 mld

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La, sul Buono del Tesoro Poliennale a 30 anni emesso nella giornata di martedì, 5 febbraio, ha toccato. Lo ha annunciato il, sottolineando in una nota comeabbiano. Ad aggiudicarsi poco meno della metà del collocamento, pari al, è stata, mentre le banche ne hanno acquistato un quarto.Sul nuovo BTP, con scadenza fissata per il primo settembre 2049 e cedola annua del 3,85%,con unhanno acquisito il, allocato per il, e per il. Viceversa, lehanno partecipato all'acquisizione aggiudicandosi una quota marginale pari alloSu base geografica, le aggiudicazioni sono state eterogenee: gli investitori esteri si sono aggiudicati il 73,6% dell'emissione, contro il 26,4% degli investitori nazionali.