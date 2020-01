Brillante Piazza Affari che guida gli Eurolistini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dove tutti i mercati hanno recuperato, dopo un avvio più tentennante. Si attendono una serie dinel pomeriggio, mentre scivolano sullo sfondo le preoccupazioni per la diffusione del virus cinese.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,101. Lo Spread migliora, toccando i +141 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,00%.è positiva Francoforte, che registra un rialzo dello 0,26%, più tonica Londra, che avanza dello 0,46%, a braccetto con Parigi, che segna un incremento dello 0,40%., con il FTSE MIB in aumento dell'1,40%.di Piazza Affari brilla Atlantia, con un forte incremento (+4,76%), sulle speranze per la questione concessioni.Ottima performance per Poste Italiane, che registra un progresso del 2,68%.Exploit di Italgas, che mostra un rialzo del 2,63%.Su di giri Fineco (+2,46%).In rosso Exor, che cede lo 0,68%.