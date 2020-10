© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ed invia aluna lettera di, per aver violato l'accordo di recesso siglato alla fine del 2019, approvando l'Internal Market Bill, la legge che rimette in discussione il contestato capitolo Irlanda.La lettera - spiega la Commissione - segnanei confronti di Londra, che ora avrà tempo un mese per presentare le proprie osservazioni. Dopo avere preso conoscenza di tali osservazioni, o in assenza di osservazioni, la Commissione potrà decidere di emettere, se del caso, un parere motivato.Nel motivare il procedimento legale, la Presidenteha spiegato chedell'accordo di recesso prevede che "l'Unione europea e il Regno Unito debbano adottare ogni misura atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo e astenersi da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione dei suoi obiettivi. Le parti sono tenute a collaborare in buona fede nell'adempimento dei compiti derivanti dall'accordo di recesso".Ladal governo britannico - sottolinea -, perché costituisce una palese violazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, consentendo alle autorità del Regno Unito di non tener conto degli effetti giuridici delle disposizioni sostanziali del protocollo stesso.La risposta del governo britannico non si è fatta attendere., ha affermato un portavoce del Premier Boris Johnson, ricordando che il governo britannico ha già "chiarito le sue ragioni" per aver modificato il Protocollo e queste attendono alla necessità di "creare una rete legale di sicurezza per proteggere il mercato interno del Regno Unito" e "tutelare il processo di pace" in Irlanda.Proprio stamattina, il Ministro, che è anche presidente della Commissione mistra per l'attuazione della Brexit, riferendo alla Camera dei Comuni, aveva mostrato un certoed aveva affermato che le trattative in corso fra i negoziatori Barnier e Frost "potrebbero ancora produrre un trattato di libero scambio in extremis" ad ottobre.Secondo Gove, le trattative svolte nell'ultimi periodo hanno toccato un gran numero di questioni, anche se vi sono ancora due o tre nodi, come quello degli aiuti di stato, il level playng field e la pesca.