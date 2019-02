© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il tempo scorre e di soluzioni sembra non vedersene. E così, lainizia a preoccupare davvero tutti. Dalla Regina, per cui il Governo inglese avrebbe messo a punto un piano di evacuazione in caso di tensioni sociali, alle aziende che non sanno se delocalizzare i loro quartieri generali all'interno dei confini europei, ai paesi che nell'incertezza preparano accordi commerciali da attuare post 29 marzo, al mondo finanziario, che rimane in attesa di vedere come risponderanno i mercati all'evento.Su quest'ultimo interrogativo molti cercano di dare una risposta plausibile e, non per ultima, oggi è arrivata anche quella analizzata da Standard&Poor's Global Ratings, che afferma: "nel caso di un no deal, in cui l'impatto di breve termine è abbastanza forte da minacciare la competitività e la performance operativa, potrebbero esserci dei downgrade, specialmente per alcuni titoli corporate".La società americana avverte anche che,e che " potrebbero crearsi ulteriori pressioni in uno scenario in cui la possibilità di una Brexit più "disordinata" si fa concreta".Nota positiva però è che, secondo Standard& Poor's, questo, nonostante gli elevati rischi del mancato accordo fra le parti, non dovrebbe essere lo scenario principale poiché "l'incentivo politico per negoziare una Brexit" ordinata, sia per entrambe le parti molto forte".