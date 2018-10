Brexit, in 500 mila in piazza a Londra per nuovo Referendum

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -la questione deltraovvero la famosache ha causato un vero e proprio terremoto nell'Ue, dividendo il paese letteralmente a metà. Tutto è cominciato due anni fa, per la precisione il 2quando il 52% dei cittadini britannici si è espresso a favore dell'uscita del paese di Sua MaestàDa quel giorno, però, molte cose sembrano essere cambiate con una bella fetta di inglesi che ha preso coscienza dei problemi e svantaggi che potrebbero derivarePer questo, ieri sabato 20 ottobre,davanti al Parlamento britannico e nelle vie cittadine circostanti della capitale inglese per manifestare pacificamente controLa manifestazione londinese è stata definita comedagli stessi organizzatori, rimasti soddisfatti dalla folla che ha preso parte alla protesta cittadina.- Quando nel 2016 i britannici andarono a votare per il referendum sulla Brexitcon l'Ue. Lo ha detto il sindaco di Londraa margine della manifestazione.