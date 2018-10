Brexit, Barnier: serve più tempo per l'accordo

(Teleborsa) - Sembra ancora lontano un possibile accordo sulla Brexit. "Ancora non ci siamo", ha detto Michel Barnier, capo negoziatore Ue per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea ai ministri degli Affari europei e degli esteri riuniti a Lussemburgo per fare il punto sul negoziato prima del Vertice dei capi di Stato e di governo in agenda oggi e domani (17 e 18 ottobre 2018).



"Abbiamo lavorato molto nelle scorse settimane e negli ultimi giorni per trovare un'intesa complessiva", ma "dobbiamo prenderci questo tempo con calma, con serietà, per trovare questo accordo globale nelle prossime settimane" - ha aggiunto Barnier.



Pessimista invece il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, secondo il quale è necessario "preparare l'UE per uno scenario no deal" (senza accordo).



Tra i nodi ancora da sciogliere resta quello del confine con l'Irlanda. © RIPRODUZIONE RISERVATA